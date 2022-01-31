https://racurs.ua/n166421-pragmatizm-pobejdaet-idealy-reznikov-obyasnil-poziciu-germanii-po-orujiu.html

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Алексей Резников, министр обороны Украины, заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину из-за зависимости от Российской Федерации.

Он напомнил, что бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета российского «Газпрома». Такое заявление он сделал в интервью для «Левого берега».

Я считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке «Северного потока-2», официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, а нужно предоставить ей возможность защищаться. А некоторые военные вообще рассказывают о том, чей Крым. К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета «Газпрома», возможно, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы, — заявил он.

В частности, Резников считает, что причиной непредоставления оружия Украине может быть «искупление» Германии из-за последствий Второй мировой войны, но в Украине уверены, что это искупление должно касаться и украинского и белорусского народа, которые потеряли тысячи людей и имеют право на самозащиту.

Министр обороны подчеркнул, что Украина просит от Германии только дать возможность публично, легально и открыто приобретать нужные средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Это такой Amazone, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер Альянса принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры, — рассказал он.

Резников добавил, что Германия блокировала снайперские комплексы Barrett американского производства, и ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокировке всего крупного пакета, включая антидроновые ружья литовского производства, необходимые для того, чтобы работать с беспилотниками в ОРДЛО, так как боевики их используют и сбрасывают с них гранаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия предоставит Украине военные каски вместо летального оружия. Министр обороны страны Кристине Ламбрехт заявила, что правительство готово передать Украине 5 тыс. единиц касок.

Источник: Левый берег