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Карантин в Україні – в яких регіонах погіршується епідситуація

Карантин в Україні — в яких регіонах погіршується епідситуація

31 січ 2022, 10:22
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Карантин в Україні триває на тлі швидкого поширення коронавірусної інфекції. У «червоній» зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

У «жовтій» зоні розмістилися сім регіонів — Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Херсонська, Харківська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Всі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні. Станом на 31 січня рівень захворюваності в Україні становить 801 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в:







  • Івано-Франківській області — 2 тис. 10;
  • Сумській області — 1 тис. 620;
  • Тернопільській області — 1 тис. 377;
  • Чернівецькій області — 1 тис. 334;
  • Хмельницькій області — 1 тис. 334.

Рівень госпіталізацій в Україні складає 53,3 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в 10 регіонах: у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 30 січня, підхопили ще 22 тис. 26 людей, зокрема 2 тис. 865 дітей та 337 медпрацівників. У лікарні потрапили 2 тис. 322 особи, одужали 4 тис. 346 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 78 людей.

Джерело: Ракурс


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