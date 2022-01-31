Карантин в Украине – в каких регионах ухудшается эпидситуация

https://racurs.ua/n166410-karantin-v-ukraine-v-kakih-regionah-uhudshaetsya-epidsituaciya.html

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Карантин продолжается на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции. В «красной» зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В «желтой» зоне разместилось семь регионов — Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Херсонская, Харьковская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне. По состоянию на 31 января уровень заболеваемости в Украине составляет 801 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:

Ивано-Франковской области — 2 тыс. 10;

Сумской области — 1 тыс. 620;

Тернопольской области — 1 тыс. 377;

Черновицкой области — 1 тыс. 334;

Хмельницкая область — 1 тыс. 334.

Уровень госпитализаций в Украине составляет 53,3 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 10 регионах: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 января, подхватили еще 22 тыс. 26 человек, в том числе 2 тыс. 865 детей и 337 медработников. В больницы попали 2 тыс. 322 человека, выздоровели 4 тыс. 346 украинцев. В то же время от осложнений болезни скончались 78 человек.