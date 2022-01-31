Обязательная вакцинация – кого могут отстранить от работы с февраля

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. С 31 января расширяется список профессий, подлежащих обязательной прививке.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины об обязательной вакцинации, привиться должны представители:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до конца января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам против коронавирусной болезни.

Напомним, 30 января 20 тыс. 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 тыс. 524 украинца, вторую дозу — 7 тыс. 653.

Также бустерной дозой привились 6 тыс. 708 человек, дополнительной — 98 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 324 тыс. 675 человек.