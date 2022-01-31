Обов’язкова вакцинація – кого можуть відсторонити від роботи з лютого

https://racurs.ua/ua/n166406-obov-yazkova-vakcynaciya-kogo-mojut-vidstoronyty-vid-roboty-z-lutogo.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. З 31 січня розширюється список професій, які підлягають обов’язковому щепленню.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України про обов’язкову вакцинацію, щепитися мають представники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 30 січня 20 тис. 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 тис. 524 українці, другу дозу — 7 тис. 653 людини.

Також бустерною дозою щепилися 6 тис. 708 осіб, додатковою — 98 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 324 тис. 675 людей.