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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Скільки українців підхопили ковід за добу — статистика МОЗ

31 січ 2022, 08:29
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Коронавірус в Україні не вщухає — за минулу добу, 30 січня, ще 22 тис. 26 людей підхопили хворобу, зокрема 2 тис. 865 дітей та 337 медпрацівників.

У лікарні потрапили 2 тис. 322 особи, одужали 4 тис. 346 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 78 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Також за минулу добу 20 тис. 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 тис. 524 українці, другу дозу — 7 тис. 653 людини.

Бустерною дозою щепилися 6 тис. 708 осіб, додатковою — 98 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 324 тис. 675 людей.







За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 64 тис. 495 осіб;
  • одужало — 3 млн 622 тис. 745 осіб;
  • летальних випадків — 100 тис. 203.

Нагадаємо, 28 січня коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії.

Джерело: Ракурс


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