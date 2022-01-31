Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n166405-skilky-ukrayinciv-pidhopyly-kovid-za-dobu-statystyka-moz.html

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Коронавірус в Україні не вщухає — за минулу добу, 30 січня, ще 22 тис. 26 людей підхопили хворобу, зокрема 2 тис. 865 дітей та 337 медпрацівників.

У лікарні потрапили 2 тис. 322 особи, одужали 4 тис. 346 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 78 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 20 тис. 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 тис. 524 українці, другу дозу — 7 тис. 653 людини.

Бустерною дозою щепилися 6 тис. 708 осіб, додатковою — 98 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 324 тис. 675 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 4 млн 64 тис. 495 осіб;

одужало — 3 млн 622 тис. 745 осіб;

летальних випадків — 100 тис. 203.

Нагадаємо, 28 січня коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії.