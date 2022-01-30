Афанасьїв день відзначають 31 січня. Фото: 5tv

https://racurs.ua/ua/n166404-nebezpechnyy-afanasiyiv-den-prypadaie-na-31-sichnya-chogo-ne-varto-robyty.html

Ракурс

Православна церква 31 січня вшановує пам’ять Афанасія Великого, який був архієпископом Олександрійським і наступником єпископа Олександра. Він відомий як найбільш затятий противник аріанства.

В українців 31 січня — Афанасіїв день, який вважали небезпечним. Упродовж століть наші предки вірили, що цього дня не бажано проводити обряд хрещення, вважалося, що у діток потім складеться нещасливе життя і вони будуть часто хворіти. Цього дня не варто було подавати судові позови, бо можна було програти справу. Романтичні побачення теж не варто призначати на 31 січня, щоб вони не виявилися невдалими.

На Афанасіїв день наші пращури виганяли відьом. Вважалося, що в цей період вони літають на шабаш і від зайвих веселощів втрачають пам’ять. Знахарі приходили вночі і про їхній візит ніхто, крім господаря і господині не повинен був знати, інакше всі старання будуть марними. Також, щоб налякати відьом дівчата вночі били у дзвони.

Народні прикмети на 31 січня:

Заметіль у цей день віщує прихід пізньої весни.

Якщо на Афанасія відлига — літо буде непогожим.

Ворони кружляють зграями високо — мороз протримається довго.

У світі 31 січня відзначають Всесвітній день ювеліра. Також цього дня відзначають День «Обійми економіста», День натхнення мистецтвом, Міжнародний день зебри та Національний день гарячого шоколаду в США.

31 січня в історії:

1729 рік — у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу.

1893 рік — у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.

1941 рік — створили Київську кіностудію науково-популярних фільмів.

1961 рік — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту.

Нагадаємо, у травні 2021 року Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента України щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.