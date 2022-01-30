Афанасьев день отмечают 31 января. Фото: 5tv

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Православная церковь 31 января чтит память Афанасия Великого, который был архиепископом Александрийским и преемником епископа Александра. Он известен как наиболее ярый противник арианства.

У украинцев 31 января — Афанасьев день, который считали опасным. На протяжении веков наши предки верили, что в этот день нежелательно проводить обряд крещения, считалось, что у деток потом сложится несчастливая жизнь и они будут часто болеть. В этот день не стоило подавать судебные иски, потому что можно было проиграть дело. Романтические свидания тоже не стоит назначать на 31 января, чтобы они не оказались неудачными.

На Афанасьев день наши предки изгоняли ведьм. Считалось, что в этот период они летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Знахари приходили ночью и об их визите никто, кроме хозяина и хозяйки не должен был знать, иначе все старания будут напрасными. Также, чтобы напугать ведьм девушки ночью били в колокола.

Народные приметы на 31 января:

Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

Если на Афанасия оттепель — лето будет ненастным.

Вороны кружат стаями высоко — мороз продержится долго.

В мире 31 января отмечают Всемирный день ювелира. Также в этот день отмечают День «обними экономиста», День вдохновения искусством, Международный день зебры и Национальный день горячего шоколада в США.

31 января в истории:

1729 год — в Стамбуле издали первую напечатанную арабским шрифтом книгу.

1893 год — в патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

1941 год — создали Киевскую киностудию научно-популярных фильмов.

1961 год — США провели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту.

Напомним, в мае 2021 года Кабинет министров во время заседания 26 мая согласовал проект указа президента Украины о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.