Сколько украинцев подхватили ковид за сутки — статистика Минздраваhttps://racurs.ua/n166405-skolko-ukraincev-podhvatili-kovid-za-sutki-statistika-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине активно распространяется — за минувшие сутки, 30 января, еще 22 тыс. 26 человек подхватили болезнь, в том числе 2 тыс. 865 детей и 337 медработников.
В больницы попали 2 тыс. 322 человека, выздоровели 4 тыс. 346 украинцев. В то же время от осложнений болезни скончались 78 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки 20 тыс. 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 тыс. 524 украинца, вторую дозу — 7 тыс. 653.
Бустерной дозой привились 6 тыс. 708 человек, дополнительной — 98 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 324 тыс. 675 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 4 млн 64 тыс. 495 человек;
- выздоровело — 3 млн 622 тыс. 745 человек;
- летальных исходов — 100 тыс. 203.
Напомним, 28 января коронавирус в Украине за сутки подхватили еще 37 тыс. 351 человек — это новый максимум с начала пандемии.