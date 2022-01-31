Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n166405-skolko-ukraincev-podhvatili-kovid-za-sutki-statistika-minzdrava.html

Ракурс

Коронавирус в Украине активно распространяется — за минувшие сутки, 30 января, еще 22 тыс. 26 человек подхватили болезнь, в том числе 2 тыс. 865 детей и 337 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 322 человека, выздоровели 4 тыс. 346 украинцев. В то же время от осложнений болезни скончались 78 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 20 тыс. 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 тыс. 524 украинца, вторую дозу — 7 тыс. 653.

Бустерной дозой привились 6 тыс. 708 человек, дополнительной — 98 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 324 тыс. 675 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 млн 64 тыс. 495 человек;

выздоровело — 3 млн 622 тыс. 745 человек;

летальных исходов — 100 тыс. 203.

Напомним, 28 января коронавирус в Украине за сутки подхватили еще 37 тыс. 351 человек — это новый максимум с начала пандемии.