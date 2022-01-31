Усик — футболист. Украинский чемпион дебютирует в новом виде спорта

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Ракурс

Александр Усик дебютирует в футболе. Боксер раньше часто рассказывал, что горячо переживает за киевское «Динамо» и переживает, что сын является болельщиком «Шахтера».

В детстве Александр некоторое время занимался в футбольной секции. Однако новость о дебюте Усика в профессиональном футболе стала настоящей сенсацией. О ней боксер рассказал в своих соцсетях.

В четверг, 3 февраля, обладатель множества чемпионских поясов снова дебютирует в профи. Усик сыграет за команду первой украинской лиги «Полесье» (Житомир), которая примет участие в проходящем в Турции межсезонном турнире WinterCup. Игра начнется в 17.00, ее покажут телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2».

Скорее всего, Александр выйдет на замену и сыграет на позиции левого полузащитника — именно в этом амплуа выступал за юношескую команду «Таврии».

Этот турнир в Турции — товарищеский. Спортивные СМИ пишут, что для житомирского «Полесья», владельцем которого является основатель известной сети магазинов, это грандиозная пиар-акция, учитывая, что о клубе узнают тысячи людей.