Усик - футболіст. Український чемпіон дебютує в новому виді спорту

https://racurs.ua/ua/n166409-usyk-futbolist-ukrayinskyy-chempion-debutuie-v-novomu-vydi-sportu.html

Ракурс

Олександр Усик дебютує у футболі. Боксер раніше часто розповідав, що палко вболіває за київське «Динамо» і переживає, що син є вболівальником «Шахтаря».

У дитинстві Олександр якийсь час займався у футбольній секції. Проте новина про дебют Усика у професійному футболі стала справжньою сенсацією. Про неї боксер розповів у своїх соцмережах.

У четвер, 3 лютого, володар безлічі чемпіонських поясів знову дебютує у профі. Усик зіграє за команду першої української ліги «Полісся», яка візьме участь у міжсезонному турнірі WinterCup, що проходить у Туреччині. Гра почнеться о 17.00, її покажуть телеканали «Футбол 1» та «Футбол 2». Дебют Усика відбудеться у грі проти рівненського «Вереса».

Найімовірніше, Олександр вийде на заміну та зіграє на позиції лівого півзахисника — саме в цьому амплуа він виступав за юнацьку команду «Таврії».

Цей турнір в Туреччині — товариський. Спортивні ЗМІ пишуть, що для житомирського «Полісся», власником якого є засновник відомої мережі магазинів, це грандіозна піар-акція з огляду на те, що про клуб дізнаються тисячі людей.