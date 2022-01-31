Європа готова відмовитися від російського газу – Боррель. Фото: Globallookpress

https://racurs.ua/ua/n166408-ievropa-gotova-vidmovytysya-vid-rosiyskogo-gazu-borrel.html

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Європейський Союз (ЄС) готується до можливої відмови від використання російського газу.

ЄС готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання до Євросоюзу. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, у відповідь на припинення газових поставок ЄС прийме ще більш нищівні економічні заходи проти російської економіки та фінансової системи.

Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі… Також ми розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект. Україна — наш партнер і сусід, її безпека — це наша безпека, — наголосив Боррель.

Він також сказав що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.

Нагадаємо, жорсткі санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ, які Білий дім та офіційні особи США загрожують запровадити проти РФ у разі вторгнення в Україну, завдадуть сильного удару російській економіці.

Вони можуть викликати сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Крім того, ці санкції відчують на собі майже всі громадяни РФ.