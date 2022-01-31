Европа готова отказаться от российского газа – Боррель.Фото: Globallookpress

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Европейский Союз (ЕС) готовится к возможному отказу от использования российского газа.

ЕС готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном по вопросам поставки газа, если Россия решит сократить или остановить поставки в Евросоюз. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель.

По его словам, в ответ на прекращение газовых поставок ЕС примет еще более сокрушительные экономические меры против российской экономики и финансовой системы.

Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу… Также мы рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект. Украина — наш партнер и сосед, ее безопасность — это наша безопасность, — подчеркнул Боррель.

Он также сказал, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

Напомним, жесткие санкции против крупнейших банков России и финансовых учреждений, которые Белый дом и официальные лица США угрожают ввести против РФ в случае вторжения в Украину, нанесут сильный удар по российской экономике.

Они могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Кроме того, эти санкции почувствуют на себе почти все граждане РФ.