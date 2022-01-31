Гривна резко окрепла и возвращает утраченное — курс валют

https://racurs.ua/n166407-grivna-rezko-okrepla-i-vozvraschaet-utrachennoe-kurs-valut.html

Ракурс

Курс валют в понедельник, 31 января, показал положительную тенденцию на рынке для национальной валюты. Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на уровне 32,02 грн., доллар в начале недели стоит 28,78 грн.

За выходные доллар отыграл у доллара 20 коп., а у евро — 32 коп. По состоянию на 28 января официальный курс гривны по отношению к доллару составил 28,98 грн, к евро — 32,34 грн.

После нескольких недель стремительного роста официальный курс доллара по отношению к гривне впервые существенно снизился. Раньше он достиг максимума с февраля 2015 года.

Ранее Национальный банк рассказал, кто в начале 2022 года формировал дополнительный спрос на валюту. Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на круглом столе «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» 28 января заявил, что «чистая покупка валюты клиентами по спот-операциям за 16 рабочих дней января составляла около 1,1 млрд. долл.», но в НБУ не наблюдают «панического поведения со стороны населения».

Топ-чиновник НБУ назвал основные причины формирования чистого спроса: психологический фактор, провоцировавший значительный спрос на валюту со стороны нерезидентов, спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и высокий спрос на потребительские товары со стороны населения.

НБУ готов сглаживать чрезмерные курсовые колебания, но не будет удерживать фиксированный обменный курс. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. Для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года 1,5 млрд. дол.