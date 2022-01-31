Гривня різко зміцніла і повертає втрачене - курс валют

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Ракурс

Курс валют у понеділок, 31 січня, показав позитивну тенденцію на ринку для національної валюти. Національний банк України (НБУ) встановив курс євро на рівні 32,02 грн, долар на початку тижня коштує 28,78 грн.

Отож, за вихідні долар відіграв у долара 20 коп., а євро — 32 коп. Станом на 28 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,98 грн, щодо євро — 32,34 грн.

Після кількох тижнів стрімкого зростання офіційний курс долара до гривні вперше істотно знизився. Раніше він досягнув максимуму з лютого 2015 року.

Раніше Національний банк розповів, хто на початку 2022 року формував додатковий попит на валюту. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час круглого столу «Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози» 28 січня заявив, що «чиста купівля валюти клієнтами за спот-операціями за 16 робочих днів січня становила близько 1,1 млрд. дол», але в НБУ не спостерігають «панічної поведінки з боку населення».

Топ-посадовець НБУ назвав основні причини формування чистого попиту: психологічний чинник, який провокував значний попит на валюту з боку нерезидентів, попит на валюту з боку імпортерів енергоресурсів і високий попит на споживчі товари з боку населення.

НБУ готовий згладжувати надмірні курсові коливання, але не буде утримувати фіксований обмінний курс. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко. Для збалансування валютного ринку НБУ продав з початку 2022 року 1,5 млрд. дол.