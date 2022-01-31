«Омикрон» обнаружили в 20 областях, Минздрав ожидает пик вспышки в ближайшие недели

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Коронавирус в Украине свирепствует. Министерство здравоохранения (Минздрав) ожидает роста заболеваемости COVID-19 в ближайшие две недели. В больницах для приема больных коронавирусом выделено почти 70 тыс. коек.

Об этом на брифинге 31 января сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, штамм «Омикрон» обнаружен уже в 20 областях Украины, а суточное количество больных коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз. Больше всего подтвержденных случаев заражения «Омикроном» в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

По опыту других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому в ближайшие две недели мы прогнозируем ожидаем рост количества случаев инфицирования коронавирусом. За неделю количество коек увеличено на 4 тыс. 400, — сказал Ляшко.

Министр отметил, что, несмотря на очень высокую интенсивность циркуляции вируса, страны с высоким уровнем охвата прививками имеют сравнительно меньший уровень нагрузки в стационарах и в отделениях интенсивной терапии, чем в предыдущих волнах.

Ляшко заметил, что основные группы риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

«Омикрон» свирепствует, но, по словам министра, уже вторую неделю подряд фиксируется снижение недельного количества проведенных прививок.

По данным Минздрава, самые низкие показатели вакцинации за последние семь дней в расчете на 100 тыс. населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Наибольшее количество прививок было сделано в Киеве, Полтавской, Ровенской, Луганской и Харьковской областях.