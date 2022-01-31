Оборонные боеприпасы для Украины подготовила Польша

https://racurs.ua/n166432-oboronnye-boepripasy-dlya-ukrainy-podgotovila-polsha.html

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Польша решила предоставить Украину оборонное оружие для защиты от агрессии России.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает «Польское радио».

Президент Польши после консультаций с президентом Зеленским и правительством поддержал идею предоставления военной поддержки Украине.

Было принято решение о передаче украинской стороне оборонных боеприпасов, которые должны использоваться для обороны, а не для нападения. Это решение прорабатывается министром обороны, — отметил он.

Он сообщил, что Польша будет поставлять Украине то вооружение, которое Киев выберет из предложенного польской стороной перечня. Он также проинформировал, что польское предложение на сегодня включает возможность передачи десятков тысяч патронов.

Варшава также предоставит Киеву гуманитарную помощь. Речь идет о средствах, необходимых для эвакуации населения, здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в Украину в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации. В Лондоне считают крайне маловероятным, что в ходе войны Украины с Россией британские солдаты будут воевать бок о бок с бойцами украинской армии. Однако Великобритания предоставит Украине всю помощь, которую будет способна оказать.

Источник: Польское радио