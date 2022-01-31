Оборонні боєприпаси для України підготувала Польща

https://racurs.ua/ua/n166432-oboronni-boieprypasy-dlya-ukrayiny-pidgotuvala-polscha.html

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Польща вирішила надати України оборонну зброю для захисту від агресії Росії.

Про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, передає «Польське радіо»

Президент Польщі після консультацій із президентом Зеленським та урядом підтримав ідею надання військової підтримки Україні.

Було ухвалено рішення про передачу українській стороні оборонних боєприпасів, які мають використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення опрацьовується міністром оборони, — зазначив він.

Він повідомив, що Польща постачатиме Україні те озброєння, яке Київ обере із запропонованого польською стороною переліку. Він також поінформував, що польська пропозиція на сьогодні включає можливість передачі десятків тисяч патронів.

Варшава також надасть Києву гуманітарну допомогу. Йдеться про засоби, необхідні для евакуації населення, охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи до України в разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Лондоні вважають вкрай малоймовірним, що в разі війни України з Росією британські солдати воюватимуть пліч-о-пліч із бійцями української армії. Проте Британія надасть Україні всю допомогу, яку буде здатна надати.

Джерело: Польське радіо