Кому грозит быстрая мутация COVID-19 – ученые назвали уязвимую группу

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Ученые выяснили, что вирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме человека с вирусом иммунодефицита (ВИЧ).

Именно такую необычную мутацию эксперты обнаружили в организме молодой пациентки с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает SABC.

В своем отчете ученые описали любопытный случай, с которым им пришлось столкнуться. 22-летняя женщина с ВИЧ была вынуждена временно прервать прием антиретровирусных препаратов.

В это же время она заразилась штаммом «Дельта», в результате чего инфекция, находясь в организме девушки на протяжении девяти месяцев, претерпела 21 мутацию.

Только после того как пациентка вновь начала принимать лекарства от ВИЧ, ее иммунная система окрепла и победила COVID-19 через девять недель.

Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19, — отметили ученые.













Напомним, британские ученые выяснили, что люди с длительными симптомами коронавируса могут иметь микроскопические повреждения в легких, которые не видны на рентгеновских снимках и КТ. Вероятно, эти повреждения и являются причиной длительной одышки.

Источник: SABC