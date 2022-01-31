Кому загрожує швидка мутація COVID-19 – вчені назвали вразливу групу

Кому загрожує швидка мутація COVID-19 — вчені назвали вразливу групуhttps://racurs.ua/ua/n166431-komu-zagrojuie-shvydka-mutaciya-covid-19-vcheni-nazvaly-vrazlyvu-grupu.htmlРакурс
Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Вчені з’ясували, що вірус схильний до багатоступеневої мутації в організмі людини з вірусом імунодефіциту (ВІЛ).
Саме таку незвичайну мутацію науковці виявили в організмі молодої пацієнтки з ослабленим імунітетом. Про це повідомляє SABC.
У своєму звіті вчені описали цікавий випадок, з яким їм довелося зіткнутися. 22-річна жінка з ВІЛ була змушена тимчасово перервати прийом антиретровірусних препаратів.
У цей час вона заразилася штамом «Дельта», після чого інфекція, перебуваючи у організмі дівчини протягом дев’яти місяців, мутувала 21 раз.
Тільки після того як пацієнтка знову почала приймати ліки проти ВІЛ, її імунна система зміцніла та перемогла COVID-19 через дев’ять тижнів.
Мутація коронавірусу в організмі ВІЛ-хворого, який не приймає ліки, є потенційним шляхом для появи нових варіантів COVID-19, — зазначили вчені.
Нагадаємо, британські вчені з’ясували, що люди з тривалими симптомами коронавірусу можуть мати мікроскопічні пошкодження у легенях, яких не видно на рентгенівських знімках та КТ. Ймовірно, ці пошкодження і є причиною тривалої задишки.
Джерело:SABC