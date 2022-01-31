Бустер у "Дії" - в Мінцифрі назвали нові терміни

Бустерна доза вакцини буде відображена у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз, — розповіли 31 січня на брифінгу в Мінцифрі.

Для створення нового COVID-сертифікату потрібно подати запит у програмі «Дія», дані оновляться і в застосунку відображатиметься третя доза вакцини. Крім того, відбудеться зміна терміну дії сертифікату на 270 днів.

Зараз сертифікат про бустерне щеплення недоступний, хоча на початку 2022 року в МОЗ і Мінцифрі обіцяли запровадити його до кінця січня.

Вакциновані бустерною дозою до появи нового сертифіката можуть користуватися зеленим. Крім того, щеплені бустерною дозою зможуть замовити міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів.

Наразі згенерувати електронний документ про щеплення за кордоном у додатку «Дія» неможливо, оскільки електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) не визнає довіреними дані, що були внесені з вторинного джерела.

«Ракурс» повідомляв, що Кабінет міністрів наприкінці січня скоротив мінімальний період для отримання третьої дози. Відтепер він становитиме 90 днів, а не 180. Бустерну дозу вакцини рекомендується робити з 90 по 270 день після останнього щеплення.