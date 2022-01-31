Магнітні бурі в лютому – вчені оновили прогноз. Фото: Главком

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Ракурс

Прогноз магнітних бур на лютий 2022 року опублікували вчені. Очікується, що перша магнітна буря розпочнеться 2 лютого.

Вона буде викликана хмарою плазми, яку викинуло Сонце 30 січня. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Наступна магнітна буря очікується 5 лютого. Магнітосфера також буде збудженою 6, 10, 18 та 25 лютого.

Слід зазначити, що це лише попередній прогноз, який ґрунтується на досвіді минулих років. Сонячні спалахи часто трапляються непередбачено і доходять до нашої планети за кілька годин.

У період небезпечної обстановки необхідно ретельно стежити за своїм здоров’ям. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація і пам’ять.

Для початку потрібно змінити свій раціон: їсти корисні продукти, виключивши алкоголь та погані жири. Також потрібно вживати більше овочів та фруктів, пити більше чистої води.

Крім того, знизивши куріння або виключивши його повністю, можна позбутися безсоння. Щоб заспокоїтися, заваріть собі трав’яний чай. Найкраще впливає збір з додаванням ромашки, меліси та м’яти.