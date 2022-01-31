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Ціну закордонних вояжів Зеленського назвали в Держуправлінні справами
Ціну закордонних вояжів Зеленського назвали в Держуправлінні справамиhttps://racurs.ua/ua/n166427-cinu-zakordonnyh-voyajiv-zelenskogo-nazvaly-v-derjupravlinni-spravamy.htmlРакурс
Витрати на оплату закордонних візитів українських делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським 2021 року становили понад 33,4 млн грн.
Про це «Укрінформу» повідомили в Державному управлінні справами (ДУС).
У 2020 році закордонні вояжі глави держави обійшлися державному бюджету у 13,1 млн грн, тобто майже у 2,5 рази менше, ніж торік.
У карантинному 2020 році в президента було чотири офіційні та шість робочих візитів за кордон, торык — два офіційні та 11 робочих. У 2021 році Зеленський літав в ОАЕ, Катар, Туреччину, Францію, Польщу, Литву, Німеччину, Молдову, США та Велику Британію.
Закордонні відрядження працівників Офісу президента у 2021 році становили 633,7 тис. грн. З цієї суми видатки на відрядження очільника ОП Андрія Єрмака обійшлися 179,720 тис. грн.
У 2020 році витрати на закордонні поїздки співробітників ОП становили 253,415 тис. грн.
Джерело: «Укрінформ»
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