https://racurs.ua/ua/n166426-sutychky-pidpaly-titushky-mvs-vyklalo-video-z-organizatoramy-zavorushen-u-kyievi.html

Ракурс

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оприлюднило повне відео розмови двох чоловіків, які планували масові заворушення в Києві.

На оперативній зйомці чути, як вони обговорюють черговість дій під час сутичок із поліцією, підпалу шин, імітації поранення одного з учасників мітингу. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Наприкінці відео до кімнати вривається спецназ і проводить затримання. Відео знімається «від першої особи» — з боку одного з тих, хто говорить, тому один із двох затриманих — співробітник МВС. Правоохоронці ще не визначили замовників протестних акцій під Офісом президента, які ставили за мету розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту. Ми ще на шляху встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація в країні, — повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Головною метою акції мали стати дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в державі, дискредитація органів влади та створення резонансу не лише у вітчизняному медіапросторі, а й за кордоном.

За словами Клименка, загалом на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали понад мільйон гривень авансу. Додатково виділили «касу» навіть на штрафи: розуміли, що поліцейські затримуватимуть порушників та складатимуть протоколи, тож передбачили кошторис і на це.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двох організаторів ймовірних масових безладів у центрі Києва затримали українські силовики.