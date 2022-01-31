Бутафорська кров і наступ на Крим - МВС затримало підбурювачів безладів у Києві

https://racurs.ua/ua/n166412-butaforska-krov-i-nastup-na-krym-mvs-zatrymalo-pidburuvachiv-bezladiv-u-kyievi.html

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Двох організаторів ймовірних масових безладів у центрі Києва затримали українські силовики.

Про це на брифінгу 31 січня повідомив очільник МВС Денис Монастирський та глава Нацполіції Ігор Клменко. Обидва посадовці вважають, що йдеться про елемент гібридної війни, покликаний на дестабілізацію ситуації в Україні.

Учасникам акції протесту планували заплатити за мітинги, які мали перерости у бійки з силовиками та безладами. Прейскурант за участь у сутичках — від 800 до 2,5 тис. дол. Загалом у них мали брати участь до 5 тис. осіб, серед яких 1,5 тис. мали складати так звані тітушки.

Обов’язковим було б насильство серед учасників цього мітингу. Мала пролитися кров, при чому була заготовлена спеціальна бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів із правоохоронцями повинна була пролитися серед активістів, — розповів Монастирський.

Він стверджує, що затримані організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах, знали протоколи роботи МВС, а слідство вивчає їхні зв’язки із ОРДЛО та Росією.

Монастирський зазначив, що під час акції планувалося підпалювати шини, використовувати вогнегасники та салюти. Також на акції були підготовлені медики, які повинні були засвідчити травмування учасників протестів і «це все мали показати на всіх телеканалах».

Міністр повідомив, що згодом планувалося організувати аналогічні акції у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській області, тобто регіонах, що межують із Росією.

Початок заворушень планувався 31 січня на 11.00 у Києві під Офісом президента. Крім того, МВС показало відео перемовин організатора мітингу з помічниками.

Сценарій був нібито такий: організатори майбутніх заворушень планували тільки у понеділок вранці повідомити про мітинг за участі 500 осіб. У такий спосіб платні мітингарі планували створити чисельну більшість, адже правоохоронці не змогли б оперативно підтягнути резерви у центр столиці.

Згодом тисячі тітушок мали влаштовати бійки в центрі Києва — з кров’ю (зокрема бутафорською, яку заготували для них), підпалом автомобілів та шин. Тітушки планували задувати вогнегасниками поліцію.

Під час мітингу нібито мали прозвучати кодові слова, які стали б сигналом до початку конфлікту. В основі сценарію мали б бути події січневих мітингів біля Ради за участі ФОПів, які все ще вимагають скасування обов’язкового застосування РРО.

Для тітушок планували створити й окрему касу для сплати адмінштрафів. МВС має інформацію про банки, у яких організатори отримали готівку для сплати штрафів, і визначає шляхи надходження грошей.

Силовики вилучили 200 фаєрів і 200 димових шашок, 2 тис. листівок, 300 прапорів і вудки, 12 радіостанцій, медичні жилети, банери.

На банерах мали б бути написані гасла із закликом наступу на Крим, зниження податків та відставки президента.