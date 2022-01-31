Фейковая кровь и взятие Крыма — МВД задержало подстрекателей беспорядков в Киеве

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Двух организаторов вероятных массовых беспорядков в центре Киева задержали украинские силовики.

Об этом на брифинге 31 января сообщил глава МВД Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. Оба чиновника считают, что речь идет об элементе гибридной войны, призванном дестабилизировать ситуацию в Украине.

Участникам акции протеста планировали заплатить за митинги, которые должны были перерасти в драки с силовиками и беспорядками. Прейскурант за участие в столкновениях — от 800 до 2,5 тыс. дол. В общей сложности в них должны были участвовать до 5 тыс. человек, среди которых 1,5 тыс. должны составлять так называемые титушки.

Обязательно было бы насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться кровь, при чем была заготовлена ​​специальная бутафорская кровь, которая в результате этих конфликтов с правоохранителями должна была пролиться среди активистов, — рассказал Монастырский.

Он утверждает, что у задержанных организаторов был опыт работы в правоохранительных органах, они знали протоколы работы МВД, а следствие изучает их связи с ОРДЛО и Россией.

Монастырский отметил, что во время акции планировалось поджигать шины, использовать огнетушители и салюты. Также на акции были подготовлены медики, которые должны были засвидетельствовать травмирование протестующих и «это все должны были показать на всех телеканалах».

Министр сообщил, что впоследствии планировалось организовать аналогичные акции в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской области, то есть регионах, граничащих с Россией.

Начало беспорядков планировалось 31 января на 11.00 в Киеве под Офисом президента. Кроме того, МВД показало видео переговоров организатора митинга с помощниками.

Сценарий был якобы таков: организаторы будущих беспорядков планировали только в понедельник утром сообщить о митинге с участием 500 человек. Таким образом, платные митингующие планировали создать численное большинство, ведь правоохранители не смогли бы оперативно подтянуть резервы в центр столицы.

Впоследствии тысячи титушек должны были устроить драки в центре Киева — с кровью (в том числе бутафорской, которую заготовили для них), поджогом автомобилей и шин. Титушки планировали задуть из огнетушителей полицию.

Во время митинга якобы должны были прозвучать кодовые слова, которые стали бы сигналом к ​​началу конфликта. В основе сценария должны быть события январских митингов возле Рады с участием ФЛП, которые все еще требуют отмены обязательного применения РРО.

Для титушек планировали создать и отдельную кассу для уплаты админштрафов. МВД располагает информацией о банках, в которых организаторы получили наличные деньги для уплаты штрафов, и определяет пути поступления денег.

Силовики изъяли 200 файеров и 200 дымовых шашек, 2 тыс. листовок, 300 флагов и удочки, 12 радиостанций, медицинские жилеты, баннеры.

На баннерах якобы были лозунги с призывами немедленного наступления ВСУ на Крым, снижения налогов и отставки президента.