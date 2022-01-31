https://racurs.ua/n166426-stychki-podjogi-titushki-mvd-vylojilo-video-s-organizatorami-besporyadkov-v-kieve.html

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Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало полное видео разговора двух мужчин, планировавших массовые беспорядки в Киеве.

На оперативной съемке слышно, как они обсуждают очередность действий во время столкновений с полицией, поджог шин, имитацию ранения одного из участников митинга. Соответствующее видео появилось на YouTube.

В конце видео в комнату врывается спецназ и производит задержание. Видео снимается «от первого лица» — со стороны одного из говорящих, поэтому один из двух задержанных — сотрудник МВД. Правоохранители еще не определили заказчиков протестных акций под Офисом президента, которые ставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине.

Следователи уже подготовили и вручают фигурантам сообщения о подозрении и обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу. Мы еще на пути установления заказчиков и конечных бенефициаров протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация в стране, — сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Главной целью акции должна стать дестабилизация внутриполитической ситуации в государстве, дискредитация органов власти и создание резонанса не только в отечественном медиапространстве, но и за границей.

По словам Клименко, всего на организацию провокационного мероприятия участники группы получили более миллиона гривен аванса. Дополнительно выделили «кассу» даже на штрафы: понимали, что полицейские будут задерживать нарушителей и составлять протоколы, поэтому предусмотрели смету и на это.

Напомним, ранее мы сообщали, что двух организаторов вероятных массовых беспорядков в центре Киева задержали украинские силовики.