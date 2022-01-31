Цену зарубежных вояжей Зеленского назвали в Госуправлении делами

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Расходы на оплату зарубежных визитов украинских делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским в 2021 году составили более 33,4 млн. грн.

Об этом «Укринформу» сообщили в Государственном управлении делами (ГУД).

В 2020 году зарубежные вояжи главы государства обошлись государственному бюджету в 13,1 млн грн, то есть почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом.

В карантинном 2020 году у президента было четыре официальных и шесть рабочих визитов за границу, в прошлом году — два официальных и 11 рабочих. В 2021 году Зеленский летал в ОАЭ, Катар, Турцию, Францию, Польшу, Литву, Германию, Молдову, США и Великобританию.

Загранкомандировки работников Офиса президента в 2021 году составили 633,7 тыс. грн. Из этой суммы командировочные расходы руководителя ОП Андрея Ермака обошлись в 179,720 тыс. грн.

В 2020 году расходы на заграничные поездки сотрудников ОП составили всего 253,415 тыс. грн.

Источник: «Укринформ»

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