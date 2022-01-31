Магнитные бури в феврале – ученые обновили прогноз. Фото: Главком

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Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года опубликовали ученые. Ожидается, что первая магнитная буря начнется 2 февраля.

Она будет вызвана облаком плазмы, которое выбросило Солнце 30 января. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Следующая магнитная буря ожидается 5 февраля. Магнитосфера также будет возбуждена 6, 10, 18 и 25 февраля.

Следует отметить, что это лишь предварительный прогноз, который основан на опыте прошлых лет. Солнечные вспышки часто случаются непредсказуемо и доходят до нашей планеты за несколько часов.

В период опасной обстановки, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память.

Для начала нужно изменить свой рацион: есть здоровые продукты, исключив алкоголь и плохие жиры. Также нужно употреблять больше овощей и фруктов, пить больше чистой воды.

Кроме того, снизив курение или исключив его полностью, можно избавиться от бессонницы. Чтобы успокоиться, заварите себе травяной чай. Лучше всего воздействует сбор с добавлением ромашки, мелиссы и мяты.