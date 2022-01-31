Бустер в "Дії" — в Минцифре назвали новые даты

https://racurs.ua/n166430-buster-v-diyi-v-mincifre-nazvali-novye-terminy.html

Ракурс

В приложении «Дія» можно будет получить сертификат о бустерной дозе, но сроки введения такой услуги изменились.

COVID-сертификат с меткой о получении бустерной дозы вакцины появится в «Дії» после завершения всех технических работ. В Минцифре обещают появление новации уже в конце этой недели.

Бустерная доза вакцины будет отражена во внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по тому же алгоритму, как и сейчас, — рассказали 31 января на брифинге в Минцифре.

Для создания нового COVID-сертификата требуется запрос в приложении «Дія», данные обновятся и в приложении будет отображаться третья доза вакцины. Кроме того, произойдет изменение срока действия сертификата на 270 дней.

Пока сертификат о бустерной прививке недоступен, хотя в начале 2022 года в Минздраве и Минцифре обещали ввести его до конца января.

Вакцинированные бустерной дозой до появления нового сертификата могут использовать зеленый. Кроме того, привитые бустерной дозой смогут заказать международный сертификат о вакцинации.

Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

В настоящее время сгенерировать электронный документ о прививках за границей в приложении «Дія» также невозможно, поскольку электронная система здравоохранения (ЕСОЗ) не признает данные, внесенные из вторичного источника.

«Ракурс» сообщал, что Кабинет министров в конце января сократил минимальный период для получения третьей дозы. Теперь он будет составлять 90 дней, а не 180. Бустерную дозу вакцины рекомендуется делать с 90 по 270 день после последней прививки.