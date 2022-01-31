Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n166434-gololedica-i-ugroza-lavin-pogoda-v-ukraine-na-1-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 февраля ожидается преимущественно без осадков, но в некоторых регионах местами возможен мокрый снег с дождем.

Ветер прогнозируют юго-западный и западный, без серьезных порывов. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 6° мороза, а днем — от 6° мороза до 5° с отметкой плюс. Об этом сообщает Gismeteo.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что на большей части территории Украины на дорогах ожидается гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Кроме того, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей возможен сход лавин.

Погода в Киеве 1 февраля будет облачной, без осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−6° мороза, а днем температура воздуха ожидается 2−6° мороза по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 2−10 м/с.

Погода в Харькове во вторник будет облачной, осадки в виде снега возможны лишь вечером. На улице будет морозно — ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем температура воздуха ожидается 1−6° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−11 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки предполагает потепление, мокрый снег с дождем возможен вечером. Столбики термометров ночью покажут от 1° тепла до 2° мороза, а днем обещают от 2° мороза до 5° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 3−4 м/с.

Погода во Львове 1 февраля будет облачной, снег прогнозируют ночью. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−5° мороза, а днем обещают 2−8° ниже нуля. Порывы ветра ожидаются со скоростью до 8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 31 января погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферного фронта с севера. В ряде областей в течение суток ожидались осадки в виде мокрого снега и дождя.