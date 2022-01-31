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Ракурс

Спутники Илона Маска вредят науке — исследование (ФОТО)

31 янв 2022, 16:02
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SpaceX, компания Илона Маска, отправила в космос еще одну ракету со 49 спутниками Starlink.

Таким образом, на орбите Земли уже находится более 2000 интернет-спутников, что мешает астрономам изучать звездное небо. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Засвет. Фото: The Astrophysical Journal LettersУченые сравнили архивные и современные изображения, сделанные с помощью широкоугольной астрономической камеры наблюдения за небом Zwicky Transient Facility (ZTF), прикрепленной к телескопу Семюэля Ошина в Поломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

Изображения показали, что в 2019 году только на 0,5% сумеречных изображений проявились полосы от спутников Starlink. К августу 2021 года эта цифра увеличилась до 18%. Эти значения позволяют предположить, что если «флот» SpaceX расширится на 10 тыс. единиц, это негативно скажется на всех изображениях ZTF.

В то же время одна полоса света от спутника Starlink влияет менее чем на 0,1% пикселей на изображениях ZTF.







Есть небольшой шанс, что мы пропустим астероид или другое событие, которое скрывается за полосами спутников. Но по сравнению с влиянием погоды, например, облачного неба, это достаточно незначительные эффекты для ZTF, — заявили исследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания SpaceX 16 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink. Также ракета вывела на орбиту два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Источник: Ракурс


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