https://racurs.ua/n166435-sputniki-ilona-maska-vredyat-nauke-issledovanie-foto.html

Ракурс

SpaceX, компания Илона Маска, отправила в космос еще одну ракету со 49 спутниками Starlink.

Таким образом, на орбите Земли уже находится более 2000 интернет-спутников, что мешает астрономам изучать звездное небо. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Ученые сравнили архивные и современные изображения, сделанные с помощью широкоугольной астрономической камеры наблюдения за небом Zwicky Transient Facility (ZTF), прикрепленной к телескопу Семюэля Ошина в Поломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

Изображения показали, что в 2019 году только на 0,5% сумеречных изображений проявились полосы от спутников Starlink. К августу 2021 года эта цифра увеличилась до 18%. Эти значения позволяют предположить, что если «флот» SpaceX расширится на 10 тыс. единиц, это негативно скажется на всех изображениях ZTF.

В то же время одна полоса света от спутника Starlink влияет менее чем на 0,1% пикселей на изображениях ZTF.

Есть небольшой шанс, что мы пропустим астероид или другое событие, которое скрывается за полосами спутников. Но по сравнению с влиянием погоды, например, облачного неба, это достаточно незначительные эффекты для ZTF, — заявили исследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания SpaceX 16 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink. Также ракета вывела на орбиту два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.