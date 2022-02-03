Олимпиада-2022 в Пекине — ковидный квест, бесснежье, бойкот и пустые трибуны

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Ракурс

Зимняя Олимпиада-2022 стартует 4 февраля в Пекине. Участие в ней примут 2 тыс. 871 спортсменов, представляющих 91 страну мира. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Олимпиада станет второй для столицы Китая за 14 лет: именно здесь прошли летние Олимпийские игры-2008.

Это будут непростые соревнования: из-за пандемии коронавируса и повсеместного тестирования некоторые спортсмены «вылетают» еще до их начала.

«Ракурс» рассказывает о главных историях этой Олимпиады.

Скромные мечты

Украина не может похвастаться выдающимися успехами на зимних ОИ. За семь таких Игр наши спортсмены завоевали восемь медалей — из них три золотые (по одной в фигурном катании, биатлоне и фристайле). На Олимпиаде-2018 Украина выиграла одну награду, золото в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко. В этом году он тоже в составе сборной.

Сборная Украины отправила в Пекин 45 спортсменов в рекордных 12 (!) видах спорта.

Лицензии удалось получить в прыжках с трамплина и шорт-треке (чего не было в Корее), биатлоне, фристайле, фигурном катании, санном спорте, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, бобслее, лыжном двоеборье. Украина не имеет квот в хоккее, керлинге и конькобежном спорте.

Игры или квест?

Олимпиада-2022 похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. С начала декабря по всему миру распространяется новый вариант коронавируса «Омикрон», который оказался более заразным, чем его предшественники.

Китайские власти и раньше отличались особо жесткими антиковидными правилами: во время вспышек на карантин здесь закрывают целые города, контакты больных контролируются с помощью специальных приложений.

После прибытия в страну тысяч спортсменов и членов делегаций в Китае разработали систему замкнутого круга: участники могут находиться только в пределах определенных зон (аэропорты, места проведения соревнований и тренировок, олимпийские городки).

Все прибывшие должны быть вакцинированы, непривитым нужно было приехать за 21 день до начала соревнований. Перед отъездом спортсмены сдавали тесты, еще дважды они это делали по прибытии в Китай с разницей в 24 часа. Во время Игр их необходимо сдавать каждый день.

Участника с положительными тестами отправляют в специальные отели-изоляторы. Из них можно выйти только без симптомов Covid-19 и двух подряд отрицательных тестов.

Снега мало не бывает

В пригорных районах Пекина холодно, но мало снега. Поэтому на ОИ-2022 повсеместно использовали искусственный снег. Такое решение вызвало много споров, поскольку на производство искусственного снега уходит много воды.

Кармен де Йонг из Страсбургского университета рассказал BBC:

Совершенно все должно быть покрыто искусственным снегом. Не только длинные лыжные трассы, но и подъездные пути и дороги. Но регион вокруг Пекина — один из самых засушливых в Китае, в нем есть дефицит воды.

В преддверии Олимпиады официально сообщалось, что нужно 186 тыс. куб. м воды, чтобы получить достаточное количество снега на олимпийских площадках.

Де Йонг считает, что на самом деле потребуется гораздо больше воды. Олимпиада «выпьет» около 2 млн. кубометров. Причина в том, что климат там не подходит для создания искусственного снега.

Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по лыжам, является самым сухим регионом по всему Китаю. Там почти нет осадков. Поэтому воду для снежных пушек привезли на северо-восток от Пекина издалека. Поскольку в этом регионе еще и ветрено, необходимо в два-три раза больше воды, чем при идеальных условиях.

Соревнования для телевидения

Власти Китая отказались от продажи билетов населению на соревнования. Вместо этого билеты будут перераспределены между группами болельщиков. Вероятно, их получат представители спонсоров. А вот простых болельщиков-иностранцев на игры не пустили.

С 23 января на Играх-2022 сдали уже более 300 положительных тестов на коронавирус.

Самая дорогая самая дешевая Олимпиада

По официальной информации оргкомитета, проведение Игр 2022 станет минимально затратным за всю историю. В Китае утверждают о потраченных 3,9 млрд долл.

Однако настоящая стоимость проведения зимних Игр в Пекине может быть существенно больше. По информации издания Business Insider, реальная стоимость оценивается в 38,5 млрд долл. Больше всего потратили на инфраструктуру (20,8 млрд).

Причина существенной разницы между объявленной суммой затрат и реальной состоит в том, что Китай не включал расходы на транспорт, инвестиции в инфраструктуру (в том числе и спортивную), средства, потраченные на строительство олимпийских поселков.

Организаторы переоборудовали часть «летних» арен на проведения соревнований по зимним видам спорта.

На летние Олимпийские игры в 2008 году Китай израсходовал 42 млрд дол.

Будет много политики — куда же без бойкотов

Игры в Пекине пройдут в условиях дипломатического бойкота. Его объявили несколько стран, озабоченные нарушением прав уйгуров в провинции Синьцзян.

По оценкам ООН, в так называемых «исправительных лагерях» могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого нацменьшинства, большинство представителей которого исповедуют ислам.

Китай отрицает притеснения уйгуров, а создание лагерей объясняет намерением искоренить исламистский экстремизм.

Именно из-за притеснений уйгуров США объявили Играм в Пекине дипломатический бойкот — члены американской сборной примут участие в соревнованиях, но официальные лица и дипломаты их проигнорируют.

ФБР попросило спортсменов не брать на игры личные смартфоны, чтобы избежать киберугроз.

К бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Дания. Нидерланды не отправят правительственную делегацию из-за ковидных ограничений.

В ФРГ так и не определились с бойкотом, а Франция от этого шага отказалась. В России, конечно, идею раскритиковали, а Владимир Путин, несмотря на страх заразиться, приедет в Пекин, чтобы лично побывать на церемонии открытия.

Пока не известно, будут ли спортсмены публично выступать против притеснений уйгуров. МОК в прошлом запрещал демонстрацию политической, религиозной или расовой пропаганды.

Северная Корея вообще не у дел на Олимпиаде-2022. Пхеньян заявил, что пропустит Игры из-за «вражеских сил». Но дело в том, что в сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет запретил КНДР участвовать в будущих Играх, а также отстранил НОК страны от членства до конца 2022 года. Причиной стало одностороннее решение КНДР не участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Урезанные игры

Турнир по хоккею, одно из главных событий Олимпиады, пройдет без игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хотя в сентябре планировалось, что участников лиги отпустят на соревнования.

Но из-за большого количества заболевших спортсменов матчи НХЛ пришлось массово переносить. Провести их хотят как раз во время паузы, которую ранее планировали для ОИ.

Будут ли конфликты украинцев с россиянами

Будут, но это не точно. Перед стартом Олимпиады-2022 министр молодежи и спорта Украины сообщил, что провел встречи со спортсменами и тренерами, на которых им «дали рекомендации» по поведению на Играх в Пекине.

Первые результаты такой воспитательной программы уже зафиксированы: украинский фигурист Иван Шмуратко отказался отвечать на вопросы журналистов на русском языке и говорил с ними на английском.

Где смотреть Игры-2022

Трансляции доступны на «UA:Первый», «Суспільне Спорт» и сервисе MEGOGO.

Трансляции продлятся с 6.00 до 17.00 по киевскому времени. На платформе «Суспільне Спорт» будут доступны четыре отдельных плеера с трансляцией.

Также в Украине зимнюю Олимпиаду можно посмотреть на тематических каналах группы Eurosport. Они специально созданы под игры, в Украине их можно будет смотреть на сервисе MEGOGO.