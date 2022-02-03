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Ракурс
Тигровая акула. Фото: zooclub.org.ua

Опасный хищник распугал отдыхающих на пляже в Бразилии (ВИДЕО)

3 фев 2022, 20:40
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Тигровая акула навела ужас на отдыхающих в Бразилии.

На пляже в Рио-де-Жанейро смертельно опасная акула подплыла к берегу. Люди, которые отдыхали на пляже, очень напугались. Туристы вынуждены были в спешке выходить из воды. Посетители пляжа снимали на видео и фотографировали происходящее. Об этом сообщает Daily Star.

В сети появились кадры, как спасатель в красной футболке заходит в воду и брызгает на акулу водой, таким образом пытаясь ее отогнать. Впоследствии хищник отплыл на глубину, и никто не пострадал.

Эксперты считают, что тигровая или леопардовая акула занимает второе место после крупных белых акул по количеству случаев нападения на людей. Этот вид рыб относится к классу хрящевых и считается одним из самых опасных хищников на планете. Длина взрослой особи составляет шесть-восемь метров.







Напомним, ученые в Австралии смоделировали зрение акулы, чтобы понять, как они видят людей и животных. Оказалось, что крупные белые акулы нападают на серфингистов, потому что путают их со своей основной добычей.

Источник: Daily Star

Источник: Ракурс


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