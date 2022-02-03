Тигрова акула. Фото: zooclub.org.ua

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Тигрова акула навела жаху на відпочивальників у Бразилії.

На пляжі в Ріо-де-Жанейро смертельно небезпечна акула підпливла до берега. Люди, які відпочивали на пляжі, дуже налякалися. Туристи змушені були в поспіху виходити з води. Відвідувачі пляжу знімали на відео і фотографували те, що відбувається. Про це повідомляє Daily Star.

У мережі з’явилися кадри, як рятувальник у червоній футболці заходить у воду і бризкає на акулу водою, таким чином намагаючись її відігнати. Згодом хижак відплив на глибину, і ніхто не постраждав.

Експерти вважають, що тигрова або леопардова акула посідає друге місце після великих білих акул за кількістю випадків нападу на людей. Цей вид риб належить до класу хрящових та вважається одним з найнебезпечніших хижаків на планеті. Довжина дорослої особини становить шість-вісім метрів.

Нагадаємо, вчені в Австралії змоделювали зір акули, щоб зрозуміти, як вони бачать людей та тварин. Виявилося, що великі білі акули нападають на серфінгістів, бо плутають їх зі своєю основною здобиччю.

Джерело: Daily Star