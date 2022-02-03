Прихильність собак до людей пояснили в новому дослідженні. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n166587-pryhylnist-sobak-do-ludey-poyasnyly-v-novomu-doslidjenni.html

Ракурс

Собака — найкращий друг людини. Це твердження довели французькі науковці з Університету Екс-Марсель.

У новому дослідження взяв участь 51 цуценя. Дослідники поставили за мету побачити, що робитимуть чотирилапі, коли тарілка з їжею виявиться поза їх досяжності. Кожну тварину науковець заводив до окремої кімнати, тримаючи тарілку. Посуд ставили на одну з двох полиць, до яких собаки не могли дістатися. Про експеримент пише видання Daily Mail.

Згодом до кімнати заходив господар цуценяти. З цього моменту науковці починали оцінювати поведінку і вокалізацію собак. Виявилося, що 22% псів видавали звуки, з них 32% скиглили, а 68% гавкали. В цілому 68% звуків були спрямовані у бік господаря, а не на їжу. На думку вчених, саме така поведінка собак свідчить, що вони намагалися привернути увагу господаря саме для допомоги.

Ми виявили деяку вокальну схожість між кількома собаками, які гавкали, припускаючи, що собаки використовують різні типи вокального кодування, щоб привернути увагу, — заявив один з авторів дослідження Флоренс Гонет.

У дослідженні брали участь американський стаффордширський тер'єр, лабрадори, золотисті ретривери та шнауцер. Науковці не змогли знайти особливого зв’язку між породою собаки та тим, як вона зверталася до свого господаря за допомогою в пошуку їжі.

Нагадаємо, науковці з Угорщини встановили, що мозок собаки може розпізнавати мовлення та демонструвати різні моделі активності для знайомої та незнайомої мови. Таким чином з’ясувалося, що не лише людський мозок, а й мозок іншої живої істоти здатний розрізняти кілька мов.

Джерело: Daily Mail