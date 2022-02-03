Привязанность собак к людям пояснили в новом исследовании. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n166587-privyazannost-sobak-k-ludyam-poyasnili-v-novom-issledovanii.html

Ракурс

Собака — лучший друг человека. Это утверждение доказали французские ученые из Университета Экс-Марсель.

В новом исследовании принял участие 51 щенок. Исследователи хотели увидеть, что будут делать четвероногие, когда тарелка с едой окажется вне их досягаемости. Каждое животное ученый заводил в отдельную комнату, держа тарелку. Посуду ставили на одну из двух полок, до которых собаки не могли добраться. Об эксперименте пишет издание Daily Mail.

Потом в комнату заходил хозяин щенка. С этого момента ученые начинали оценивать поведение и вокализацию собак. Оказалось, что 22% псов издавали звуки, из них 32% скулили, а 68% лаяли. В общей сложности 68% звуков были направлены в сторону хозяина, а не на еду. По мнению ученых, именно такое поведение собак свидетельствует, что они пытались привлечь внимание хозяина именно для помощи.

Мы обнаружили некоторое вокальное сходство между несколькими собаками, которые лаяли, предполагая, что собаки используют различные типы вокального кодирования, чтобы привлечь внимание, — сказал один из авторов исследования Флоренс Гонет.

В исследовании участвовали американский стаффордширский терьер, лабрадоры, золотистые ретриверы и шнауцер. Ученые не смогли найти особой связи между породой собаки и тем, как она обращалась к своему хозяину за помощью в поиске пищи.

Напомним, ученые из Венгрии установили, что мозг собаки может распознавать речь и демонстрировать различные модели активности для знакомой и незнакомой речи. Таким образом выяснилось, что не только человеческий мозг, но и мозг другого живого существа способен различать несколько языков.

Источник: Daily Mail