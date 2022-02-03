Денис Монастырский. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n166586-uvolit-monastyrskogo-trebuut-v-verhovnoy-rade-detali.html

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Постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского зарегистрировали 3 февраля в Верховной Раде.

Инициаторами выступили представители «Европейской солидарности» и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Министра требуют уволить из-за скандала с его заместителем Александром Гогилашвили, который в Донецкий области устроил скандал с полицейскими на одном из блокпостов. Гогилашвили тогда ругался и угрожал уволить правоохранителей. Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

Кроме того, еще одной причиной увольнения называют не открытие уголовного производства из-за столкновений под Печерским судом 19 января, когда шел в суд по делу экс-президента Петра Порошенко. В документе также упоминается избиение и задержание под парламентом активистов движения SaveФоп.

Последним чрезвычайным событием стало опубликования видео полицейских с места ДТП нардепа «Слуги народа» Александра Трухина из которого видно, что покрытие этого преступления осуществлял министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Это свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением министром внутренних дел, — отмечают инициаторы.

Как известно, глава МВД Денис Монастырский до сих пор не отреагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

Ранее СМИ обнародовали расследование с видео по ДТП с участием Трухина. Судя по видео, нардеп пытался скрыться с места аварии в лес, чтобы позвонить Денису Монастырскому. Также парламентарий намекал полицейским на взятку.

Напомним, в Государственном бюро расследований заявили, что видео с нагрудных камер патрульных на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Следователи допрашивали сотрудника полиции Сергея Петрика, который рассказал журналистам об обстоятельствах ДТП, но он не предоставил информации, которую сообщил СМИ.