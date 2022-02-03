Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 4 февраля будет относительно спокойной, в некоторых регионах обещают кратковременные дожди в виде снега и мокрого снега с дождем.

Температура воздуха ночью ожидается от 1° тепла до 8° с отметкой минус. Днем прогнозируется от 2° тепла до 9° мороза по Цельсию. Ветер ожидается со скоростью 1−14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 4 февраля будет облачной и без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 6−8° мороза, а днем температура воздуха ожидается 4−9° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 1−9 м/с.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели будет облачной, в первой половине дня прогнозируют снег. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° мороза, а днем температура воздуха ожидается на 1−2° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Погода в Одессе завтра будет солнечной, возможна небольшая облачность. Столбики термометров ночью покажут от 1° тепла до 3° мороза, а днем обещают от 2° тепла до 3° с пометкой минус. Ветер прогнозируют со скоростью 2−14 м/с.

Погода во Львове 4 февраля будет облачной, местами возможен мокрый снег. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−5° мороза, а днем обещают от 1° тепла до 1° мороза. Ветер ожидается со скоростью 3−9 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики определили, что средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне от 0° до 4° с пометкой минус. Месячное количество осадков ожидается 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма — 52−75 мм.