Созданные британскими учеными магнитные «семена» убивают раковые клеткиhttps://racurs.ua/n166584-sozdannye-britanskimi-uchenymi-magnitnye-semena-ubivaut-rakovye-kletki.htmlРакурс
Новый метод терапии рака разработали британские ученые — создали так называемое магнитное семена, которые нагреваются в организме.
В своем методе исследователи из Университетского колледжа Лондона используют магнитно-резонансный томограф, который влияет на «семена» — металлические сферы диаметром 2 мм. Также этот аппарат направляет эти сферы к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки. Об этом говорится в научной статье, опубликованной на сайте Advanced Science.
Этот метод получил название MINIMA (минимально инвазивная абляция под визуальным контролем). Открытие уже протестировали на мышах. Ученые заявляют, что их изобретение может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Заявляют, что точность попадания металлических сфер составляет до 0,3 мм.
По словам автора центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона Ребекки Бейкер, использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать «семена» и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции.
Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и минимизирует вероятность побочных эффектов, — заявила ученый.
В планах британцев — изменить структуру ферромагнитного шарика, чтобы он мог функционировать как крошечный нож, которым можно было бы резать ткани. Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления.
Напомним, британские ученые с помощью экспериментов на мышах установили, почему небольшому количеству лейкемических клеток удается пережить решающие первые 28 дней химиотерапии при лечении В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.
Источник: Advanced Science