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Ракурс
Созданное британскими учеными магнитные «семена» убивают раковые клетки. Фото: glavcom.ua

Созданные британскими учеными магнитные «семена» убивают раковые клетки

3 фев 2022, 18:18
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Новый метод терапии рака разработали британские ученые — создали так называемое магнитное семена, которые нагреваются в организме.

В своем методе исследователи из Университетского колледжа Лондона используют магнитно-резонансный томограф, который влияет на «семена» — металлические сферы диаметром 2 мм. Также этот аппарат направляет эти сферы к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки. Об этом говорится в научной статье, опубликованной на сайте Advanced Science.

Этот метод получил название MINIMA (минимально инвазивная абляция под визуальным контролем). Открытие уже протестировали на мышах. Ученые заявляют, что их изобретение может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Заявляют, что точность попадания металлических сфер составляет до 0,3 мм.

По словам автора центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона Ребекки Бейкер, использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать «семена» и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции.

Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и минимизирует вероятность побочных эффектов, — заявила ученый.

В планах британцев — изменить структуру ферромагнитного шарика, чтобы он мог функционировать как крошечный нож, которым можно было бы резать ткани. Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления.

Фото: Advanced Science







Напомним, британские ученые с помощью экспериментов на мышах установили, почему небольшому количеству лейкемических клеток удается пережить решающие первые 28 дней химиотерапии при лечении В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

Источник: Advanced Science

Источник: Ракурс


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