Створені британськими вченими магнітні «зерна» вбивають ракові клітини. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Новий метод терапії раку розробили британські науковці — створили так звані магнітні зерна, які нагрівається в організмі.

У своєму методі дослідники з Університетського коледжу Лондона використовують магнітно-резонансний томограф, який впливає на «зерна» — металеві сфери діаметром 2 мм. Також цей апарат направляє ці сфери до пухлини. Потім під впливом магнетизму вони нагріваються і, таким чином, вбивають прилеглі ракові клітини. Про це йдеться у науковій статті, яка опублікована на сайті Advanced Science.

Цей метод отримав назву MINIMA (мінімально інвазивна абляція під візуальним контролем). Відкриття вже протестували на мишах. Науковці заявляють, що їхній винахід може допомогти в боротьбі з важкодоступними пухлинами головного мозку і простати у людини. Заявляють, що точність потрапляння металевих сфер становить до 0,3 мм.

За словами автора центру передової біомедичної візуалізації Університетського коледжу Лондона Ребекки Бейкер, використання МРТ-сканера для проведення терапії дозволяє візуалізувати «зерна» і пухлину упродовж всієї процедури, гарантуючи, що лікування проводиться з точністю і без необхідності проведення відкритої операції.

Це може бути корисним для пацієнтів, оскільки скорочує час відновлення та мінімізує ймовірність побічних ефектів, — заявила науковець.

У планах британців — змінити структуру феромагнітної кульки, щоб вона могла функціонувати як крихітний ніж, яким можна було б різати тканини. Це дозволить хірургам проводити процедури за допомогою дистанційного керування.

Нагадаємо, британські вчені за допомогою експериментів на мишах встановили, чому невеликій кількості лейкемічних клітин вдається пережити вирішальні перші 28 днів хіміотерапії при лікуванні В-клітинного гострого лімфобластного лейкозу

Джерело: Advanced Science