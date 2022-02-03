Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 4 лютого буде відносно спокійною, в деяких регіонах обіцяють короткочасні дощі у виді снігу та мокрого снігу з дощем.

Температура повітря вночі очікується від 1° тепла до 8° із позначкою мінус. Вдень прогнозується від 2° тепла до 9° морозу за Цельсієм. Вітер очікується зі швидкістю 1−14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 4 лютого буде хмарною і без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° морозу, а вдень температура повітря очікується 4−9° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 1−9 м/с.

Погода в Харкові в останній робочий день тижня буде хмарною, у першій половині дня прогнозують сніг. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−2° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Одесі завтра буде сонячною, можлива невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° тепла до 3° морозу, а вдень обіцяють від 2° тепла до 3° із позначкою мінус. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−14 м/с.

Погода у Львові 4 лютого буде хмарною, місцями можливий мокрий сніг. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−5° морозу, а вдень обіцяють від 1° тепла до 1° морозу. Вітер очікується зі швидкістю 3−9 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики визначили, що середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні від 0° до 4° з позначкою мінус. Місячна кількість опадів очікується 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму — 52−75 мм.