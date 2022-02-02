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Ракурс
Зеленский ответил на скандал с Трухиным — Будет особая ответственность

Зеленский ответил на скандал с Трухиным — Будет особая ответственность (ВИДЕО)

2 фев 2022, 13:04
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Президент Украины отреагировал на новый скандал с нардепом Александром Трухиным, теперь уже бывшим членом его партии «Слуга народа».

Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сказал, что «полностью поддерживает реакцию партии и главы фракции „Слуга народа“ Давида Арахамии».

Президент считает, что все единогласно поддержат изгнание Трухина из партии СН.

Это же вопрос справедливости. Депутат ты или любой чиновник, или человек любой профессии — все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, будут точно отвечать за это, несмотря, какая это вина. Во-первых, ты депутат и являешься примером, поэтому должен нести особую ответственность, — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский дважды комментировал историю по поводу ДТП, в которую попал Трухин: на пресс-конференциях в Трускавце, а также во время общения со СМИ в конце ноября. Конкретики не было, президент тогда заявлял, что ожидает всех результатов от правоохранительных органов.

Напомним, что журналисты УП получили доступ к видео с полицейских камер. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии 23 августа 2021 года. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. Когда полицейские не дали ему уйти, он попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть с собой сумка, в которой находятся 150 тыс. грн, и предлагал эти деньги за право уйти с места ДТП.







Кроме того, он все время отмечал, что не находился за рулем автомобиля. Другие участники аварии (кроме одного — товарища Трухина) при этом утверждали, что машиной управлял народный депутат.

Трухин трижды отказался проходить тест на алкодрагере. По словам полицейского, находившегося на месте ДТП, народный избранник демонстрировал признаки алкогольного опьянения.

Источник: Ракурс


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