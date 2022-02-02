Зеленский ответил на скандал с Трухиным — Будет особая ответственность

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Президент Украины отреагировал на новый скандал с нардепом Александром Трухиным, теперь уже бывшим членом его партии «Слуга народа».

Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сказал, что «полностью поддерживает реакцию партии и главы фракции „Слуга народа“ Давида Арахамии».

Президент считает, что все единогласно поддержат изгнание Трухина из партии СН.

Это же вопрос справедливости. Депутат ты или любой чиновник, или человек любой профессии — все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, будут точно отвечать за это, несмотря, какая это вина. Во-первых, ты депутат и являешься примером, поэтому должен нести особую ответственность, — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский дважды комментировал историю по поводу ДТП, в которую попал Трухин: на пресс-конференциях в Трускавце, а также во время общения со СМИ в конце ноября. Конкретики не было, президент тогда заявлял, что ожидает всех результатов от правоохранительных органов.

Напомним, что журналисты УП получили доступ к видео с полицейских камер. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии 23 августа 2021 года. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. Когда полицейские не дали ему уйти, он попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть с собой сумка, в которой находятся 150 тыс. грн, и предлагал эти деньги за право уйти с места ДТП.

Кроме того, он все время отмечал, что не находился за рулем автомобиля. Другие участники аварии (кроме одного — товарища Трухина) при этом утверждали, что машиной управлял народный депутат.

Трухин трижды отказался проходить тест на алкодрагере. По словам полицейского, находившегося на месте ДТП, народный избранник демонстрировал признаки алкогольного опьянения.