Сколько украинцев готовы к вооруженному сопротивлению РФ — опрос

https://racurs.ua/n166524-skolko-ukraincev-gotovy-k-voorujennomu-soprotivleniu-rf-opros.html

Ракурс

Сколько граждан готовы защищать Украину от агрессии России с оружием в руках, говорится в опросе социологической службы Центра Разумкова, проведенном с 28 по 31 января 2022 года методом телефонного интервью.

Респондентам был задан вопрос: «Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?».

44,9% респондентов отвечают, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) — считают, что это дело военных и не будут вмешиваться, — говорится в сообщении на сайте Центра Разумкова.

61,3% мужчин ответили, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, среди женщин этот показатель составил 31,6%.

Среди мужского населения Западного региона такую готовность выражают 73,7%, Центра — 59,7%, Юга — 48,4%, Востока — 58,0%, — говорится в сообщении.

Чаще такую готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Напомним, в рамках исследования было опрошено 1 тыс. 206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,9%.

Исследование проведено по заказу Интернет-издания «Обозреватель».