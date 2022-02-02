Кто сможет избежать призыва в армию — объяснение Минобороны

https://racurs.ua/n166523-kto-smojet-izbejat-prizyva-v-armiu-obyasnenie-minoborony.html

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Призыв в армию на срочную службу предложил отменить с 2024 года президент Украины. 1 февраля он издал указ, в котором говорится об увеличении Вооруженных сил, но и одновременно о переходе на полностью контрактную армию.

В Министерстве обороны Украины пояснили, каким образом можно будет полностью заменить призыв на срочную службу в армии.

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что речь идет о так называемой краткосрочной интенсивной подготовке. Именно ее будут постепенно вводить в Украине вместо призыва на срочную службу. При этом в армии увеличат объемы вовлеченных в службу и будут поддерживать их навыки с помощью периодических тренировок и сборов.

На первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (три-четыре месяца) интенсивная военная подготовка.

Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв, — сказал Резников сайту Минобороны.

Министр считает, что это «задача на четыре года».

Сегодня украинская армия состоит из трех основных категорий лиц. Во-первых, это профессиональные кадровые военные, офицеры и сержанты, получившие профессиональное образование. Во-вторых, это контрактники, служащие от шести месяцев до нескольких лет. А также юноши, призванные на срочную службу. Эти люди имеют разную подготовку, разную мотивацию, разное видение того, что есть армия в их жизни. Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формата подготовки мобилизационного резерва, — пояснил министр.













Для реализации этих шагов Кабмин в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

Напомним, что в Украине будет отменен призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект.