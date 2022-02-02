Хто зможе уникнути призову до армії - пояснення Міноборони

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Призов до війська на строкову службу запропонував скасувати з 2024 року президент України. 1 лютого він видав указ, в якому йдеться про збільшення Збройних сил, але й водночас про перехід на повністю контрактну армію.

У Міністерстві оборони України розтлумачили, у який спосіб можна буде повністю замінити призов на строкову службу в армії.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що йдеться про так звану короткотривалу інтенсивну підготовку. Саме її поступово запроваджуватимуть в Україні замість призову на строкову службу. При цьому в армії збільшать обсяги залучених до служби і підтримуватимуть їхні навички за допомогою періодичних тренувань та зборів.

На першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (три-чотири місяці) інтенсивна військова підготовка.

Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов, — сказав Резніков сайту Міноборони.

Міністр вважає, що це — «завдання на чотири роки».

Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту. По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років. А також юнаки, призвані на строкову службу. Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву, — пояснив міністр.













Для реалізації цих кроків Кабмін найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів.

Нагадаємо, що в Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо цього.