Призов на строкову військову службу скасовується - Зеленський означив терміни

https://racurs.ua/ua/n166477-pryzov-na-strokovu-viyskovu-slujbu-skasovuietsya-zelenskyy-oznachyv-terminy.html

Ракурс

Призов на строкову військову службу в Україні планують скасувати до 1 січня 2024 року. Про це йдеться в указі президента «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії».

Цей документ Володимир Зеленський підписав 1 лютого у стінах Верховної Ради, відкриваючи сьому сесію. Указ передбачає поступовий перехід до формування ЗСУ на професійній основі, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Текст указу глави держави 1 лютого з’явився на його сайті.

«Ракурс» повідомляв, що в указі передбачено поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат; збільшення терміну дії контрактів; розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей; система кар'єрного зростання офіцерів.

Президент зобов’язав Кабінет міністрів підготувати зміни до державного бюджету на 2022 рік, щоб закласти в ньому фінансування на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати.

У 2023 році заплановано підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, указ передбачає збільшення упродовж наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тис осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ.