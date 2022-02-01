Збільшення зарплат в армії і збільшення чисельності ЗСУ - указ президента

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Володимир Зеленський, президент України, у Раді підписав указ про покращення грошового забезпечення військових та «основи переходу на контрактну армію». В Україні створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб.

В указі Зеленського йдеться про зміцнення обороноздатності України. Його текст наразі відсутній на сайті президента. Глава держави підписав його 1 лютого безпосередньо під час виступу у парламенті.

Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро війна, а для того, аби надалі був мир, — прокоментував підписання президент.

За словами президента, його указ перередбачає:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;

перехід України до професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепції житлового забезпечення військових і ветеранів, системи кар'єрного росту офіцерів;

збільшення упродовж наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб (буде створено додаткові 20 бригад).

Президент також подякував представникам бізнесу, які «не піддались паніці», і запевнив, що економіка не постраждала, а гривня стабілізується.