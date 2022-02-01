Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Збільшення зарплат в армії і збільшення чисельності ЗСУ - указ президента

Підвищення зарплат в армії і збільшення чисельності ЗСУ — указ президента

1 лют 2022, 10:27
999

Володимир Зеленський, президент України, у Раді підписав указ про покращення грошового забезпечення військових та «основи переходу на контрактну армію». В Україні створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб.

В указі Зеленського йдеться про зміцнення обороноздатності України. Його текст наразі відсутній на сайті президента. Глава держави підписав його 1 лютого безпосередньо під час виступу у парламенті.

Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро війна, а для того, аби надалі був мир, — прокоментував підписання президент.

За словами президента, його указ перередбачає:

  • збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;

  • перехід України до професійної армії;

  • збільшення терміну дії контрактів;

  • розробку концепції житлового забезпечення військових і ветеранів, системи кар'єрного росту офіцерів;
  • збільшення упродовж наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб (буде створено додаткові 20 бригад).







Президент також подякував представникам бізнесу, які «не піддались паніці», і запевнив, що економіка не постраждала, а гривня стабілізується.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів