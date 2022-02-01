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Збільшення зарплат в армії і збільшення чисельності ЗСУ - указ президента
Підвищення зарплат в армії і збільшення чисельності ЗСУ — указ президентаhttps://racurs.ua/ua/n166463-pidvyschennya-zarplat-v-armiyi-i-zbilshennya-chyselnosti-zsu-ukaz-prezydenta.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, у Раді підписав указ про покращення грошового забезпечення військових та «основи переходу на контрактну армію». В Україні створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб.
В указі Зеленського йдеться про зміцнення обороноздатності України. Його текст наразі відсутній на сайті президента. Глава держави підписав його 1 лютого безпосередньо під час виступу у парламенті.
Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро війна, а для того, аби надалі був мир, — прокоментував підписання президент.
За словами президента, його указ перередбачає:
збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;
перехід України до професійної армії;
збільшення терміну дії контрактів;
- розробку концепції житлового забезпечення військових і ветеранів, системи кар'єрного росту офіцерів;
- збільшення упродовж наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб (буде створено додаткові 20 бригад).
Президент також подякував представникам бізнесу, які «не піддались паніці», і запевнив, що економіка не постраждала, а гривня стабілізується.
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