Повышение зарплат в армии и увеличение численности ВСУ — указ президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, в Раде подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и «основах перехода на контрактную армию». В Украине создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек.

В указе Зеленского говорится об укреплении обороноспособности Украины. Его текст пока отсутствует на сайте президента. Глава государства подписал его 1 февраля непосредственно во время выступления в парламенте.

Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро война, а для того, чтобы дальше был мир, — прокомментировал подписание президент.

По словам президента, его указ предусматривает:

увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;

переход Украины к профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактов;

разработку концепции жилищного обеспечения военных и ветеранов, системы карьерного роста офицеров;

увеличение за следующие три года численности ВСУ на 100 тыс. человек (будут созданы дополнительные 20 бригад).

Президент также поблагодарил представителей бизнеса, которые «не поддались панике», и заверил, что экономика не пострадала, а гривна стабилизируется.