Бойовики стягують на передову снайперів РФ. Фото: mil.ru

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Російські окупанти на Донбасі посилюють позиції на передовій.

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує утримувати у готовності до застосування з'єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ в ОРДЛО. Про це 1 лютого повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З’ясувалося, що ворог провів планову ротацію передових підрозділів — першого та другого армійських корпусів Донецька та Луганська. Штат бойовиків посилили снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Вони повинні не лише обстрілювати позиції ООС, але й провокувати вогонь у відповідь.

Крім того, противник зазнає втрат через постійне утримування особового складу в постійній бойовій обстановці. Такий режим призводить до погіршення морально-психологічного стану бойовиків. Вчора, 31 січня, внаслідок нестатутних відносин загинули два окупанти, а один дістав тяжке поранення.

Нагадаємо, 25 січня окупаційні війська Росії п’ять разів порушили режим тиші в районі операції Об'єднаних сил. Ворог гатив зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів у бік Авдіївки, Мар’їнки, Широкиного та Пищевика. Двоє українських захисників дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів.